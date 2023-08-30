Су-24 уничтожил еще один катер ВСУ у острова Змеиный

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении еще одного катера ВСУ у острова Змеиный в Черном море.

«Тридцатого августа 2023 года восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря экипажем самолета Су-24 морской авиации был уничтожен еще один катер ВСУ с экипажем», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее оборонное ведомство сообщило об уничтожении другого украинского катера в этом же районе. В его ликвидации участвовал самолет Су-30.

30 августа Baza сообщила, что четыре катера с десантом ВСУ пытались высадиться в Крыму. По данным источника после того, как в воздух была поднята авиация ВКС РФ, лодки отправились в обратном от полуострова направлении.

Издание отмечает, что все катера начали отходить к острову Змеиный.

30 июня Минобороны сообщило об уходе российской армии с острова. В ведомстве отметили, что такой шаг является «жестом доброй воли», а военные выполнили все задачи в этом регионе.

Ранее Baza сообщила, что 24 августа десант ВСУ обстрелял с катеров кемпинг в Оленевке, где отдыхали туристы. Это произошло примерно в три часа утра. Жертв и пострадавших нет, но одна пуля попала в автокемпинг.