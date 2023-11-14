Субсидирование аэропортов юга России в 2024 году могут не продлить

Заместитель министра транспорта России Игорь Чалик заявил, что субсидирование аэропортов, расположенных в южной части страны, могут не продлить. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в рамках форума «Транспорт России», который проходит в Москве с 14 по 16 ноября.

24 февраля 2022 года Росавиация закрыла аэропорты юга РФ из-за начала специальной военной операции. Зона для полетов была признана небезопасной для граждан.

«Скорее всего – нет», – сказал Чалик.

Он добавил, что другие ежегодные программы субсидирования, такие как региональные рейсы и рейсы в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) и Калининград будут продлены.

На данный момент ээропорты закрыты в 11 городах России – Краснодар, Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону, Брянск, Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Симферополь и Элиста. Открытыми на юге страны остаются аэропорты в Сочи, Ставрополи, Тамбове, Астрахани, Владикавказе, Махачкале, Нальчике, Грозном, Минеральных водах и Магасе.

Из-за ограничений РЖД запустила дополнительные железнодорожные рейсы, которые позволяют добраться до регионов с закрытым небом.