Суд арестовал продюсера Reuters Габова за участие в видео соратников Навального

Габова обвинили в участии в экстремистском сообществе. Так, по версии суда, молодой человек принял участие в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на YouTube-канале соратников Алексея Навального*. Отмечается, что на указанном канале выходят материалы запрещенной в России экстремистской организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК)**.

В 2020 году Габов работал в немецком издании Deutsche Welle**, где публиковал материалы о работе ФБК*.

Как ранее писал канал «Осторожно, новости», в 2022-м году журналист работал на телеканале «Белсат» в 2022-м году, который вещает с территории Польши. Годом ранее МВД Республики Беларусь признало это издание экстремистским.

Ранее Габов также сотрудничал с телеканалами МИР и «Москва 24».

Агентство Reuters о задержании своего сотрудника не сообщало. О том, что он является продюсером издания, стало известно из материалов суда. ТАСС называет Габова бывшим сотрудником агентства.

Reuters — одно из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации. Агентство было основано в 1851 году Полом Джулиусом Рейтером. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. В 2008 году было куплено корпорацией Thomson, которая после этого стала называться Thomson Reuters.

В 2008 году куплено корпорацией Thomson, которая после этого стала называться Thomson Reuters.

Ранее мы сообщали, что журналиста Дмитрия Кузнеца оштрафовали на 10 тысяч рублей за сотрудничество со СМИ-иноагентом «Медуза»*.

*внесен в реестр террористов и экстремистов

**Минюстом РФ признаны иностранными агентами