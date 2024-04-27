Суд оштрафовал журналиста Кузнеца за работу в «Медузе»

Журналиста Дмитрия Кузнеца оштрафовали на 10 тысяч рублей за работу в издании «Медуза»*, внесенным в перечень иностранных агентов, сообщили ТАСС .

Отмечается, что такое решение принял Никулинский суд Москвы.

Кузнеца признали виновным по статье 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Отмечается, что решение суда пока не вступило в силу. У защиты Кузнецова есть время обжаловать данный приговор в апелляционной инстанции.

«Медуза»* была внесена в перечень иноагентов в апреле 2021-го года. Издание было основано бывшими сотрудниками новостного агентства Lenta.ru в 2014-м году. Штаб-квартира организации находится в Риге.

В ноябре 2017-го года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому иноагентами в РФ можно признавать СМИ. Основанием для включения организаций в такой список может стать получения финансирования из-за рубежа.

Ранее мы сообщали, что Тверской суд Москвы назначил блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой штраф в 50 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС РФ.

*Министерством юстиции внесено в перечень иностранных агентов