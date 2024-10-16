Суд арестовал счета и объекты недвижимости генерала Кузнецова

Суд арестовал 29 счетов в банках и шесть объектов недвижимости бывшего начальника Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судебные материалы дела.

Так, арест наложен на земельный участок, расположенный в Московской области. Речь идет об участке в Красногорске, деревне Обушково в Истринском районе. Кроме того, арестован дом в Обушково, трехэтажный дом и земля в Краснодарском крае, а также квартира на Ярцевской улице в Москве.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, общая сумма арестованных банковских счетов и недвижимости генерала Кузнецова составляет около 300 млн руб.

В мае стало известно об аресте главного кадровика российского оборонного ведомства Кузнецова. Следственный комитет РФ предъявил ему обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, чиновник получил земельный участок и дом от кубанского бизнесмена Левы Мартиросяна за помощь в получении государственных контрактов с Краснодарским высшим военным училищем имени генерала армии С.М. Штеменко на сумму 372 млн руб.

На данный момент предприниматель также находится в СИЗО. Его имущество арестовано.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае завели уголовное дело против женщины, обманувшей мать погибшего участника СВО на 6 млн руб.