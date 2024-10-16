В Приморье возбуждено уголовное дело против женщины, обманувшей мать погибшего участника СВО

В Приморском крае начато уголовное дело по факту мошенничества против женщины, которая не вернула матери погибшего участника специальной военной операции деньги, взятые у нее в долг. Эти средства были получены ею в качестве государственных выплат за смерть сына. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Приморья.

Следствие установило, что в 2022 году, зная о том, что потерпевшая получила значительную сумму в виде компенсации, женщина обратилась к ней с просьбой занять деньги для запуска бизнеса. На протяжении года мать погибшего передавала ей различные суммы, и к январю 2024 года общий долг составил почти 6 млн руб.

По информации прокуратуры, вместо того чтобы выполнить свои финансовые обязательства, женщина ограничивалась ничем не обоснованными обещаниями и небольшими выплатами, создававшими лишь видимость исполнения своих обязательств. Бизнес, для которого якобы требовались средства, так и не был основан, а заемщица не смогла пояснить, как именно использовала полученные деньги.

Пострадавшая неоднократно обращалась в правоохранительные органы, но сталкивалась с отказами в возбуждении уголовного дела. Однако после проверки прокуратурой Советского района Владивостока дело о мошенничестве в особо крупном размере все-таки было открыто.

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