Начальник управления штурмовых войск ВСУ Валентин Манько разместил в социальных сетях секретные военные карты, содержащие конфиденциальную информацию. Их опубликовал телеграм-канал издания «Страна.ua».

Материалы демонстрируют наиболее проблемный участок линии боевого соприкосновения, протянувшийся от города Покровска до восточных районов Днепропетровской и Запорожской областей.

В дополнение к картографическим данным командующий обнародовал видеозапись, сделанную на фоне оперативной карты, где он лично комментирует текущую обстановку на новопавловском направлении.

Представленные им материалы существенно расходятся с информацией, распространяемой украинским картографическим ресурсом Deep State.

Расхождения между двумя источниками на отдельных участках фронта достигают 9 км. Согласно данным Deep State, линия фронта продвинулась значительно дальше вглубь территорий, чем это отображено на картах, опубликованных военачальником.

По информации источников, у Манько имеется значительное количество свободного времени, которое он активно тратит на создание и поддержание собственного образа в социальных сетях.

Командующий регулярно присутствует на брифингах, участвует в прямых телевизионных эфирах, дает интервью различным СМИ и систематически публикует сообщения о положении на передовой.

Этот военнослужащий уже оказывался в центре внимания общественности после публикации видео, где он исполняет танец в нижнем белье под композицию российского исполнителя.

