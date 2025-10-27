Украинский командир выложил секретные карты положения ВСУ на фронте в открытый доступ
Украинский командир штурмовых войск Манько обнародовал секретные данные о фронте
Начальник управления штурмовых войск ВСУ Валентин Манько разместил в социальных сетях секретные военные карты, содержащие конфиденциальную информацию. Их опубликовал телеграм-канал издания «Страна.ua».
Материалы демонстрируют наиболее проблемный участок линии боевого соприкосновения, протянувшийся от города Покровска до восточных районов Днепропетровской и Запорожской областей.
В дополнение к картографическим данным командующий обнародовал видеозапись, сделанную на фоне оперативной карты, где он лично комментирует текущую обстановку на новопавловском направлении.
Представленные им материалы существенно расходятся с информацией, распространяемой украинским картографическим ресурсом Deep State.
Расхождения между двумя источниками на отдельных участках фронта достигают 9 км. Согласно данным Deep State, линия фронта продвинулась значительно дальше вглубь территорий, чем это отображено на картах, опубликованных военачальником.
По информации источников, у Манько имеется значительное количество свободного времени, которое он активно тратит на создание и поддержание собственного образа в социальных сетях.
Командующий регулярно присутствует на брифингах, участвует в прямых телевизионных эфирах, дает интервью различным СМИ и систематически публикует сообщения о положении на передовой.
Этот военнослужащий уже оказывался в центре внимания общественности после публикации видео, где он исполняет танец в нижнем белье под композицию российского исполнителя.
Ранее командир ВСУ Олег Апостол публично оправдал практику принудительной мобилизации.