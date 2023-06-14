Суд Москвы оставил в силе решение Минюста о включении комика Слепакова* в перечень иноагентов

Московский суд признал действия комика по распространению мнения о принимаемых органами власти решениях политическими. В сообщении ведомства отмечается, что Слепаков* является физическим лицом, которое получало поддержку из-за рубежа. Также в суде напомнили, что артист распространял негативные сведения о проведения спецоперации и солдатах, участвующих в ней.

Слепаков* попал в список иноагентов 14 апреля. 15 мая стало известно, что комик вместе с другим иноагентом – блогером Ильей Варламовым, подали иск к Минюсту с требованием снять с них этот статус. Аналогично поступили комик Максим Галкин* и певица Земфира*. Суд не удовлетворил их требования, и статус иностранных агентов у всех сохранился.

Слепаков*, как и другие иностранные агенты, негативно высказывавшиеся об СВО, сейчас живут заграницей. Известно, что он и Галкин* (вместе с Аллой Пугачевой) находятся в Израиле. Там же живет Варламов*. Земфира* с конца февраля проживает во Франции.

*Минюстом РФ внесены в перечень иностранных агентов