Суд назначил на 28 февраля заседание об изменении меры пресечения для генерала Попова

Тамбовский гарнизонный военный суд назначил заседание, на котором рассмотрит ходатайство военной прокуратуры об изменении меры пресечения в отношении генерала Ивана Попова. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Попову грозит арест из-за обвинений в выезде из Тамбова без соответствующего разрешения в Москву.

Бывший командующий 58-й общевойсковой армией также обвиняется в мошенничестве и халатности. Следствие утверждает, что он похитил 114 млн руб. от продажи металлоконструкций. Однако потерпевшая сторона — администрация Запорожской области, подтвердила его непричастность к мошенническим действиям.

Сам генерал Попов отрицает все выдвинутые обвинения и настаивает на своей невиновности. Кроме того, он высказывался за свою отправку в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украину.

Действия Попова на передовой ранее были отмечены как успешные. Он считается тем, кто остановил контрнаступление ВСУ на запорожском направлении.

Ранее сообщалось, что военнослужащие опровергли доводы Следственного комитета России (СКР) по делу генерала Ивана Попова о хищении металла.