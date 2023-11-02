Суд оштрафовал Глуховского* за нарушение закона об иноагентах

Сумма штрафа составляет 50 тысяч рублей. Журналист не уточнял свой статус, то есть не ставил плашку иноагента при ведении публичной деятельности.

«Суд признал Глуховского Д.А.* виновным в административном правонарушении по ч.4 ст.19.34 и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей», – уточнил представитель суда.

Также на писателя был составлен еще один протокол. Глуховский* не представил отчетность ведения деятельности иноагента в уполномоченный орган. Штраф за это нарушение может достигать 50 тысяч рублей.

Ранее суд уже штрафовал писателя на 40 тысяч рублей – также из-за нарушения деятельности лица, признанным в РФ иноагентом. В августе Басманный суд Москвы заочно приговорил Глуховского* к восьми годам заключения в колонии общего режима из-за распространения фейков о российской армии. Журналист по решению суда не имеет права вести сайты в течение четырех лет.

Министерство юстиции РФ признало Глуховского* иностранным агентом 7 октября 2022 года. Он также был объявлен в федеральный розыск.

Автор романов «Метро 2023» и «Текст» покинул Россию сразу после начала специальной военной операции на Украине.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом