Суд оштрафовал Глуховского* за нарушение закона об иноагентах
Фото: [© Кирилл Каллиников / РИА Новости]
Останкинский суд Москвы оштрафовал писателя Дмитрий Глуховского* за нарушение законодательства об иностранных агентах, сообщают РИА Новости.
Сумма штрафа составляет 50 тысяч рублей. Журналист не уточнял свой статус, то есть не ставил плашку иноагента при ведении публичной деятельности.
«Суд признал Глуховского Д.А.* виновным в административном правонарушении по ч.4 ст.19.34 и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей», – уточнил представитель суда.
Также на писателя был составлен еще один протокол. Глуховский* не представил отчетность ведения деятельности иноагента в уполномоченный орган. Штраф за это нарушение может достигать 50 тысяч рублей.
Ранее суд уже штрафовал писателя на 40 тысяч рублей – также из-за нарушения деятельности лица, признанным в РФ иноагентом. В августе Басманный суд Москвы заочно приговорил Глуховского* к восьми годам заключения в колонии общего режима из-за распространения фейков о российской армии. Журналист по решению суда не имеет права вести сайты в течение четырех лет.
Министерство юстиции РФ признало Глуховского* иностранным агентом 7 октября 2022 года. Он также был объявлен в федеральный розыск.
Автор романов «Метро 2023» и «Текст» покинул Россию сразу после начала специальной военной операции на Украине.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом