Суд оштрафовал певицу Монеточку* на 30 тысяч рублей

Басманный суд Москвы вновь оштрафовал певицу Монеточку* (Елизавету Гырдымову) за публикации в социальных сетях без указания статуса иноагента. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

«Постановлением суда Гырдымовой назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», – сообщили агентству в ведомстве.

Протокол по ч. 4 ст. 19.34 КоАП «Нарушение порядка деятельности иностранного агента» составил Роскомнадзор. Такой же штраф за аналогичное нарушение певица получила в июне.

1 августа Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Оксимирона* (Мирона Федорова) на 40 000 рублей из-за публикации в социальной сети «Вконтакте», в которой он не сообщил о своем статусе иностранного агента.

В ноябре Правительство РФ утвердило правила размещения материалов, которые созданы и распространены иноагентами. С декабря 2022 года для лиц и НКО, признанных иностранными агентами, были введены нововведения – изменился текст, который необходимо помещать в материале для информирования о своем статусе.

Понятие «иностранный агент» появилось после принятия Федерального закона № 327-ФЗ, который внес соответствующие поправки в Закон № 2124-1 «О средствах массовой информации» и в Закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Иноагентом может быть признано юридическое или физическое лицо, получающее финансирование из-за границы.

*Минюстом РФ признаны иноагентами