Суд оштрафовал Telegram за неудаление каналов с фейками о российской армии

Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 4 миллиона рублей за неудаление каналов с фейками о российской армии, передает РИА Новости.

Речь идет о 32 Telegram-каналах, которые распространяли недостоверную информацию о действиях ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции.

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев, оглашая приговор, назвал мессенджер виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ.

Компания Telegram Messenger Inc. неоднократно получил уведомления от Роскомнадзора с требованием удалить 32 канала, в числе которых есть и каналы СМИ-иностранных агентов. Средин них – «Медуза»*, «Радио Свобода»*, телеканал «Дождь»*.

Как отметил Вахрамеев, представители компании не посещают заседания суда, но штрафы оплачивают.

С 2021 года Telegram получил штрафы по аналогичным статьям 17 раз. Общая сумма штрафа составила 50,5 миллионов рублей.

В 2018 году Роскомнадзор запустил процесс блокировки мессенджера Telegram на территории РФ. Ограничения продлились до 2020 года.

Telegram основан российским в августе 2013 года создателем социальной сети «Вконтакте», российским ИТ-специалистом Павлом Дуровым.

С начала СВО официальные лица, губернаторы областей РФ активно ведут свои Telegram-каналы. Свой канал есть у зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева.