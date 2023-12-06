Суд оштрафовал TikTok за ролики о зацеперах

Таганский суд Москвы вынес решение оштрафовать китайскую социальную сеть TikTok за ролики о «зацеперах». Сервис не удалял видео, на которых молодые люди подвергали свои жизни опасности. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

«TikTok Pte.Ltd признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ», – сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что соцсеть получила наказание в виде административного штрафа. Компании предстоит заплатить 800 тысяч рублей.

Ранее протокол за неудаление роликов о «зацеперах» в отношении TikTok составил Роскомнадзор. «Зацеперы» – молодые люди, которые цепляются за вагоны идущих поездов, подвергая свою жизнь опасности. Часто авторами таких видеороликов становятся несовершеннолетние.

В апреле 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов для зацеперов в 40 раз – то есть до 4 тысяч рублей. Некоторые депутаты выступали с инициативой ввести уголовное наказание за такие действия.

Ранее ряд СМИ сообщил, что TikTok возобновил работу в России – пользоваться соцсетью, по сообщениям прессы, можно было без VPN. В Роскомнадзоре в свою очередь сообщили, что представители соцсети не уведомляли ведомство о возобновлении работы. TikTok приостановил работу РФ в марте 2022 года из-за закона о фейках.