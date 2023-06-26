Суд отправил физика Голубкина на 12 лет в колонию за госизмену

Наказание ученый будет отбывать в колонии. Ему также назначено ограничение свободы сроком на один год. Приговор огласили 26 июня, в понедельник. Процесс по делу Голубкина проходил в закрытом режиме, так как материалы засекречены. Отмечается, что 12 лет заключения просило назначить государственное обвинение.

Адвокат физика, Мария Эйсмонт, сообщила, что защита настаивает не невиновности подопечного и будет обжаловать данный приговор.

Голубкин был арестован 12 апреля 2021 году. Из открытых источников известно, что дело в отношении физика возбудили «в связи с участием в исследованиях по международному научному проекту по разработке концепции высокоскоростного пассажирского самолета».

По аналогичному делу был арестован коллега Голубкина – Анатолий Губанов. Вместе ученые занимались изучением авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах.