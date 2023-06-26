Суд отправил физика Голубкина на 12 лет в колонию за госизмену
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Мосгорсуд приговорил 71-летнего российского физика, ведущего научного сотрудника Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) Валерия Голубкина к 12 годам лишения свободы за государственную измену (275 УК РФ) , сообщил «Интерфакс».
Наказание ученый будет отбывать в колонии. Ему также назначено ограничение свободы сроком на один год. Приговор огласили 26 июня, в понедельник. Процесс по делу Голубкина проходил в закрытом режиме, так как материалы засекречены. Отмечается, что 12 лет заключения просило назначить государственное обвинение.
Адвокат физика, Мария Эйсмонт, сообщила, что защита настаивает не невиновности подопечного и будет обжаловать данный приговор.
Голубкин был арестован 12 апреля 2021 году. Из открытых источников известно, что дело в отношении физика возбудили «в связи с участием в исследованиях по международному научному проекту по разработке концепции высокоскоростного пассажирского самолета».
По аналогичному делу был арестован коллега Голубкина – Анатолий Губанов. Вместе ученые занимались изучением авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах.