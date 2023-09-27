Суд отправил на психиатрическое лечение «Гражданина СССР»* из-за высказываний

Жителя Хакасии отправили на лечение в психиатрическую больницу из-за участия в запрещенном в РФ движении «Граждане СССР»*, а также за призывы к насилию и отрицание легитимности России. Такое решение вынес суд, сообщил региональный главк ФСБ.

В деле жителя поселка Коммунар Ширинского района Хакасии отмечается, что он публиковал в социальной сети во «Вконтакте» призывы к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов. При этом посты мужчина размещал не под своим именем.

Результаты проведенный экспертизы показали, что во время публикации гражданин РФ не мог отвечать за свои поступки, так как находился в состоянии невменяемости.

«Постановлением Ширинского районного суда мужчине назначены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях», – говорится в релизе.

Движение «Граждане СССР»* признали экстремистским в июне 2022 года. Участники организации верят, что Советский Союз продолжает существовать и по сей день. Своими убеждениями члены движения отказываются признавать нынешний конституционный строй России, подчиняться действующему законодательству, а также призывают отказываться от российского гражданства.