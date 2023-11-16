Суд отправил под стражу экс-президента «Балтики» Шерстенникова

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу экс-президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранее стало известно, что следствие попросило арестовать Шерстенникова и вице-президента «Балтики» Антона Рогачевского. Соответствующее ходатайство было направлено в Выборгский районный суд.

В отношении бывшего президента компании и вице-президента возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество с использованием служебного положения или в крупном размере»).

По данным следователей, топ-менеджеры являются участниками аферы на сумму практически 300 млн рублей. Предполагается, что Шерстенников и Рогачевский передали связанным с датской пивоваренной компанией Carlsberg Group прав на аренду российских брендов на срок 40 лет.

Отмечается, что руководители обманным путем купили в пользу компании «Carlsberg Казахстан» и «Виста Би Уай Ко» право интеллектуальной собственности, принадлежащие «Балтике». Таким образом, организация получила право отправлять свою продукцию на экспорт.

Шерстенников был отправлен в СИЗО до 30 декабря. По данным «Коммерсанта», бывший президент компании на рассмотрении его дела просил дать ему домашний арест или оставить залог в размере 1 млн рублей.

10 марта датская корпорация Carlsberg Group объявила о прекращении производства и продажи в России пива под своей маркой. Кроме того, компания прекратила инвестиции и экспорт в РФ и отказалась от рекламы на местном рынке.

Carlsberg Group владеет заводами «Балтика» в России с 2000 года. С 2008 года – является мажоритарным владельцем заводов.