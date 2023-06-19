Суд по делу Навального* об экстремизме пройдет в закрытом режиме

Суд по делу Алексея Навального*, который включен в России в список террористов и экстремистов, пройдет в закрытом формате. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщили ТАСС со ссылкой на решение Мосгорсуда. В отношении Навального* рассмотрят дело о создании экстремистского сообщества.

Заседания пройдет в исправительной колонии №6 Владимирской области в Покрове, где отбывает наказание Навальный.

ТАСС, со ссылкой на судью Андрея Суворова, отметили, что причиной проведения суда в закрытом режима стало письмо, поступившее в адрес Мосгорсуда. В нем содержалась информация о возможных провокациях, которые могут происходить во время заседания.

Отдельно Суворов отметил, что в процессе примет участие свидетель, которому необходимо обеспечить безопасность. Прокурор поддержал решение суда, а защита Навального* – нет.

25 мая в Мосгорсуд поступило новое дело на Навального*. Его обвиняют в создании экстремистского сообщества. Помимо него, в деле фигурирует имя Даниэля Холодного, который работал директором на одном из YouTube-канале Навального*.

22 марта 2022 года Лефортовский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима Навального* по делу о мошенничестве и оскорблении судьи Веры Акимовой и обязал выплатить штраф в размере 1,2 млн руб. Обвинение запрашивало для Навального 13 лет колонии. Своей вины осужденный не признал.

*включен в России в список террористов и экстремистов