Суд повторно оштрафовал Google за отказ локализовать данные россиян

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы снова оштрафовал американскую компанию Google за отказ локализовать персональные данные граждан России. Об этом сообщили РИА новости.

«Google LLC назначен штраф в размере 15 миллионов рублей за совершение административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ», – уточнил собеседник агентства.

Третий оборотный штраф грозит компании по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ («Повторное неудаление запрещенной информации»). Судья Марина Орлова, отмечают РИА Новости, отложила слушание по этому делу на 23 ноября по просьбе представителя компании. Уточняется, что он не успел ознакомится с соответствующими материалами.

В 2021 году Google стала первой IT-компанией, получившей в России оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей. Причиной стало неудаление материалов с запрещенной информации на видеохостинге YouTube.

В 2022 году Google оштрафовали почти на 22 млрд рублей за отказ удалять недостоверный контент. В августе 2023 года американская компания была оштрафована на 3 млн рублей за неудаление недостоверных данных о проведении РФ специальной военной операции на Украине.

В октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал российский офис Google банкротом. Заявление о банкротстве «дочкой» американской компании было подано еще в июне 2022 года.

Google LLC – это американская многонациональная технологическая компания, которая специализируется на искусственном интеллекте, онлайн-рекламе, технологиях поисковых систем, облачных вычислениях, компьютерном программном обеспечении, квантовых вычислениях, электронной коммерции и бытовой электронике. Ее основали Ларри Пейдж и Сергей Брин.