Суд рассмотрит продление ареста обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина

Басманный суд Москвы рассмотрит продление ареста обвиняемому в покушении на российского писателя и публициста Захара Прилепина. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление суда.

Соответствующее ходатайство подало следствие. Его рассмотрят в четверг, 29 июня.

Следствие подозревает в покушении на писателя Александра Пермякова. Инцидент произошел 6 мая в Нижегородской области – автомобиль с Прилепиным и его товарищем, телохранителем Александром Шубиным наехал на мину, спрятанную в земле. За рулем был Шубин, который впоследствии от полученных увечий скончался. Прилепин получил травмы и в срочном порядке был доставлен вертолетом в больницу.

Позже обвиняемый Пермяков признался, что действовал по наводке украинских спецслужб, хотя сначала свою вину отрицал, объясняя нахождение в лесу недалеко от места взрыва ловлей куропаток.

8 мая Нижегородский суд арестовал Пермякова и отправил его в СИЗО. Ему предъявлено обвинение Следственным комитетом по двум статьям УК РФ – «Террористический акт» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Сейчас филолог Прилепин проходит реабилитацию после перенесенных операций. Пока он находится в палате интенсивной терапии.