Суд в Чечне отказал Зареме Мусаевой в досрочно-условном освобождении

Отмечается, что суд отклонил ходатайство о досрочно-условном освобождении женщины.

Ахматовский районный суд города Грозный в июле 2023 года отправил Мусаеву в колонию на 5,5 лет по делу о нападении на сотрудника правоохранительных органов и мошенничестве. Верховный суд республики смягчил ей приговор, взяв во внимание наличие хронических заболеваний. Таким образом, Мусаева получила 5 лет заключения.

«Суд постановил в удовлетворении ходатайства адвоката Савина об условно-досрочном освобождении по отбыванию наказания Мусаевой Заремы… от 4 июля 2023 года отказать», – сообщил Мовлаев.

Он добавил, что данное решение может быть обжаловано через Шалинский городской суд Чечни в течение 15 суток со дня его вынесения.

22 января 2022 года Мусаеву забрали из дома в Нижнем Новгороде. Чеченские полицейские увезли женщину на допрос в Грозный. Как заявлял глава республики Рамзан Кадыров, действия сотрудников правоохранительных органов были согласованы и проводились в полном соответствии с законодательством РФ. По его словам, повестку Янгулбаевым отправляли три раза, однако реакции не было.

После того, как Мусаеву доставили в Грозный, она напала на полицейского. Как заявлял Кадыров, она чуть не лишила сотрудника глаза.

Сам Янгулбаев вместе с дочерью покинул Россию, в результате чего Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности.