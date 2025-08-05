Суд в Молдавии приговорил главу Гагаузии Гуцул к семи годам лишения свободы

Суд в Кишиневе приговорил главу автономного территориального образования Гагаузия Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы, передает РБК. Ее признали виновной в незаконном финансировании партии «Шор» и нарушении порядка управления финансовыми средствами.

По версии обвинения, Гуцул координировала ввоз неучтенных денег из России и участвовала в организации протестов. Через нее партия «Шор» якобы получила 42,4 млн леев (более 195 млн руб.). Вместе с Гуцул по делу проходит экс-руководитель главного офиса оппозиционной партии в Кишиневе Светлана Попан. Они свою вину не признают.

Расследование началось еще в январе 2022 года, а в апреле 2024-го материалы передали в суд. Гуцул задержали 25 марта 2025 года в аэропорту молдавской столицы, когда она пыталась покинуть страну. Сначала ее поместили под стражу, затем перевели под домашний арест.

Гуцул была избрана башканом Гагаузии в мае 2023 года. Кишинев не признал победу Гуцул и не включил ее в правительство. Она неоднократно критиковала президента Молдавии Майю Санду и посещала Россию, обращаясь за поддержкой к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Ранее сообщалось, что Кишинев окончательно порвал связи с «Молдовагазом».