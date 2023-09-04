Суд в Москве оштрафовал Tinder на десять миллионов рублей

Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал американскую интернет-компанией Match Groop LLC, владеющую сервисов сайта знакомств Tinder на 10 млн рублей, сообщили РИА Новости в понедельник, 4 сентября.

Такое решение вынесли за повторный отказ локализовать персональные данные граждан России.

«Признать Match Groop LLC виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ. Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 10 миллионов рублей», - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Агентство отмечает, что 4 сентября в этом же суде пройдет рассмотрение дело в отношении видеостриминговой компании Twitch Interactive.

Tinder начал свою работу в сентябре 2012 года. Это частично платное приложение для мобильных устройств на платформах Android и iOS. Его цель – романтические знакомства. В июне 2023 года сервис перестал работать на территории РФ.

Ранее суд уже штрафовал компанию-владельца Tinder – Match Group, на 2 млн рублей за аналогичный отказ локализовать данные жителей России.

Локализация персональных данных в РФ заключается в обработке персональных данных в базах, находящихся в пределах государства. Согласно закону, к обработке относятся запись, систематизация, уточнение, хранение и извлечение.