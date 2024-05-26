Путин отправится с официальным визитом в Узбекистан

Президент России Владимир Путин 26 и 27 мая будет находиться в Узбекистане с официальным визитом, в ходе которого проведет переговоры с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым, проинформировали в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что лидеры РФ и Узбекистана в ходе беседы обсудят дальнейшие перспективы развития российско-узбекистанские отношения. При этом, переговоры коснутся всех практических вопросов.

«В их число войдут увеличение объемов взаимной торговли, продвижение совместных энергетических проектов, а также сотрудничество в областях инноваций, культуре и гуманитарной сфере. Запланирован также обмен мнениями по актуальным региональным проблемам», — добавили в пресс-службе главы государства.

Также в ходе визита Путин вместе со своим узбекским коллегой примут участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана. Ожидается подписание ряда двухсторонних документов.