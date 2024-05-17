Ранее судимую жительницу Подмосковья задержали за кражу мобильного телефона у знакомой

Подмосковные росгвардейцы задержали 41-летнюю жительницу Воскресенска, которая подозревается в краже мобильного телефон у своей знакомой, сообщила пресс-служба ведомства.

Сведения о похищении гаджета правоохранители получили во время патрулирования улиц муниципалитета. Выяснилось, что кража произошла в одной из квартир, где две женщины распивали спиртное.

Подозреваемую вычислили по приметам. Ее доставили в отдел полиции. Как стало известно, женщина ранее была неоднократно судима. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сотрудники Росгвардии Подмосковья оказали помощь семилетней девочке, на которую наехал большегруз.