Суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство о пересмотре обвинительного вердикта, вынесенного присяжными против новоизбранного президента США Дональда Трампа. Этот вердикт связан с делом о платежах, сделанных порноактрисе Сторми Дэниелс. Соответствующее решение оказалось в распоряжении РИА Новости.

В своем решении суд постановил, что данный случай не подпадает под президентский иммунитет. Суды установили, что представленные доказательства указывают на личные действия Трампа, направленные на фальсификацию деловой документации. Суд также отметил, что, даже если имелись ошибки в представлении доказательств, они не имели значения в свете неопровержимых улик, подтверждающих вину экс-президента.

Адвокаты Трампа продолжают бороться за его оправдание, настаивая на том, что конституция ограничивает возможность привлечения избранного президента к уголовной ответственности. Защита Трампа уверена, что это дело является политически мотивированным.

Несмотря на юридические проблемы, Трамп одержал победу на президентских выборах 5 ноября, став вторым президентом в истории США, который вернулся в Белый дом после перерыва. Он также стал первым избранным президентом, против которого возбуждены уголовные дела.

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп обвинил Турцию в госперевороте в Сирии.