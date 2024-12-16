Трамп обвинил Турцию в госперевороте в Сирии

Такое мнение американский лидер высказал в ходе выступления на пресс-конференции в собственной резиденции в Мар-а-Лаго. Его слова передает телеканал FOX 5.

По словам Трампа, за вооруженной оппозицией, захватившей власть в Сирии, стоит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он назвал турецкого лидера очень умным человеком и отметил, что Турция уже много лет хотела свергнуть Асада и наконец ей это удалось.

16 декабря министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Асад отказался проводить переговоры с Анкарой. Он отметил, что представители Турции уже не раз предлагали Асаду провести переговоры с привлечением третьих лиц, но он не принял их предложение.

Ранее сообщалось о том, что Трамп не собирается предоставлять Украине никаких гарантий безопасности.