Трамп обвинил Турцию в госперевороте в Сирии
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Избранный президент США Дональд Трамп обвинил Турцию в крахе режима Башара Асада в Сирии.
Такое мнение американский лидер высказал в ходе выступления на пресс-конференции в собственной резиденции в Мар-а-Лаго. Его слова передает телеканал FOX 5.
По словам Трампа, за вооруженной оппозицией, захватившей власть в Сирии, стоит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он назвал турецкого лидера очень умным человеком и отметил, что Турция уже много лет хотела свергнуть Асада и наконец ей это удалось.
16 декабря министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Асад отказался проводить переговоры с Анкарой. Он отметил, что представители Турции уже не раз предлагали Асаду провести переговоры с привлечением третьих лиц, но он не принял их предложение.
Ранее сообщалось о том, что Трамп не собирается предоставлять Украине никаких гарантий безопасности.