Суд в Санкт-Петербурге рассмотрит новое дело против рэпера Oxxxymiron*

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит новое дело против рэпера Мирона Федорова* (Oxxxymiron*). Он вновь нарушил требования к иностранным агентам, говорится в материале суда, опубликованном в среду, 20 сентября.

«Привлекаемое лицо – Федоров Мирон Янович*… Перечень статей – статья 19.4 часть 2 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента – ред.)… Рассмотрение дела по существу – 5 октября 2023 года», – говорится на официальном сайте суда.

По этой статье максимальный штраф составляет от 30 до 50 тысяч рублей.

Суды Санкт-Петербурга ранее запретили песни Oxxxymiron* «Ойда» и «Последний звонок». Рэпер также был оштрафован на 155 тысяч рублей по трем составленным на него протоколам – за публикацию материала в социальной сети без обозначения своего статуса иноагента, за публичные призывы к сепаратизму, а также за дискредитацию российской армии.

После начала специальной военной операции РФ на Украине рэпер выступил против ее проведения, а также против российской власти. Oxxxymiron* давал благотворительные концерты в других странах в поддержку Украины.

В октябре 2022 года Министерство юстиции РФ признало Oxxxymiron* иностранным агентом.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом