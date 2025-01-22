Суд во Владивостоке приговорил экс-главу приморского центра народной культуры к 7,5 года тюрьмы

Суд признал его виновным в получении взятки в крупном размере и посредничестве во взяточничестве. По решению суда Нечаев приговорен к 7,5 года заключения.

Как установило следствие, в январе 2017 года Нечаев получил взятку в размере 500 тыс. руб. от предпринимателя. Эти деньги были выданы в обмен на покровительство и содействие в ограничении конкуренции.

Кроме того, Нечаев выступил в роли посредника при передаче взятки в размере 1,5 млн рублей от директора ООО «Интегра» бывшему директору Приморской филармонии Анне Алеко.

Суд также назначил конфискацию суммы взятки в размере 500 тыс. руб. в доход государства. Согласно приговору суда, Нечаев будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Приморский краевой центр народной культуры является одним из самых старых государственных учреждений в регионе. Его главные задачи включают организацию международных, региональных и краевых фестивалей, конкурсов, смотр и праздников.

С участием ПКЦНК ежегодно в крае осуществляется более двадцати значительных культурных мероприятий, которые привлекают более 200 тыс. жителей.

Ранее сообщалось, что у экс-замглавы ФСИН Валерия Максименко обнаружили многомиллионные долги.