У экс-замглавы ФСИН Максименко обнаружили многомиллионные долги

У бывшего заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко нашли долги более чем на 376 млн руб., сообщило РИА Новости.

По информации источника, в рамках дела о коррупции у Максименко арестовали акции крупных компаний, включая Apple, Alibaba, Aluminum Corp и Сбербанк. Кроме того, на его банковских счетах хранилось более 1,1 млн руб. Отмечается, что накопившийся долг и оставшиеся средства будет взысканы.

Также экс-замглавы ФСИН должен уплатить 43,3 млн руб. в качестве уголовного штрафа. Такую меру ему назначил суд вместе с основной мерой пресечения в виде лишения свободы.

Из-за того, что Максименко просрочил сроки уплаты этого штрафа, суд взыскал с него еще более 3 млн руб. в качестве исполнительного сбора.

Весной 2023 года суд приговорил бывшего заместителя руководителя ФСИН Максименко к девяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строго режима. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

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