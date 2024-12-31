Суд выдал ордер на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

Суд в Южной Корее разрешил заключить под стражу отстраненного временно от власти президента страны Юн Сок Ёля. Об этом сообщает местное агентство «Рёнхап».

Отмечается, что данное решение суд принял по ходатайству прокуратуры, которая требовала арестовать отстраненного лидера Южной Кореи.

В конце декабря было подано ходатайство. В состав объединённой следственной группы входят сотрудники управления, полиции и Минобороны страны. Они занимаются расследованием всех обстоятельств введения в Южной Корее военного положения по инициативе главы государства, подозревая Юн Сок Ёля в организации мятежа.

29 декабря глава государства не явился на допрос в полицию, проигнорировав трижды повестку.

Как мы уже сообщали, 3 декабря Юн Сок Ёль объявил в Южной Корее военное положение, объяснив это необходимостью «уничтожить про-северокорейские силы и сохранить свободный конституционный строй». Через несколько часов после этого парламент проголосовал за отмену военного положения.

14 декабря депутаты парламента Южной Кореи вынесли импичмент президенту. Временным президентом стал премьер-министр Хан Док Су. Однако 27 декабря парламент объявил импичмент и ему.