В Южной Корее приняли решение об импичменте и.о. президента

Национальная ассамблея Южной Кореи большинством голосов приняла решение об импичменте и.о. президента Хан Док Суа, который также занимает пост премьер-министра, сообщило агентство Yonhap.

За импичмент проголосовало 192 из 300 депутатов. Для импичмента президента необходимо 200 голосов, но для других высокопоставленных чиновников, включая премьер-министра, достаточно простого большинства в 151 голос.

Перед голосованием спикер ассамблеи У Вон Сик отметил, что голосование будет проводиться так же, как и для импичмента президента.

Импичмент Хан Док Суа был объявлен менее чем через две недели после импичмента президента Юн Сок Еля. Оппозиция выдвинула требование об импичменте, поскольку и.о. президента отказался назначить судей Конституционного суда для рассмотрения дела по импичменту его предшественника.

Хан Док Су стал исполняющим обязанности президента Южной Кореи 14 декабря после отстранения Юн Сок Еля в связи с введением военного положения.

Ранее сообщалось, что Юн Сок Ель не явился в здание Управления антикоррупционных расследований, где его должны были допросить по возбужденному против него делу о мятеже.