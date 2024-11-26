Суд вынес приговор виновным во взрыве газа в Новосибирске, погубившем 15 человек

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о взрыве газа, произошедшем 9 февраля 2023 года в пятиэтажном доме, в результате которого погибли 15 человек. Об этом сообщил ТАСС.

Суд признал Евгения Кавуна и Ирину Урбах виновными по этому делу. Они обвинялись в нарушении правил эксплуатации газового оборудования.

Согласно решению суда, Кавун получил 10 лет и 3 месяца лишения свободы, тогда как Ирина Урбах была приговорена к 10 годам лишения свободы. Оба преступника будут отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд обязал их выплатить более 12,5 млн рублей в пользу потерпевших. Общая сумма ущерба от происшествия оценена в более 300 млн рублей.

Прокуратура просила назначить обоим по 10 лет и 4 месяца колонии общего режима.

Взрыв, произошедший в пятиэтажном доме на улице Линейной, стал следствием утечки пропана, вызванной ненадлежащим обслуживанием газовых приборов. Кавун и Урбах, представившись сотрудниками ООО «Межрегионгаз-сервис», выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит. В результате инцидента два подъезда здания обрушились, и более 50 человек были эвакуированы.

Следствие длилось несколько месяцев и включало в себя 35 томов материалов, а число пострадавших превысило 130 человек. Суд квалифицировал действия Кавуна и Урбах по ч. 3 ст. 238 и ст. 168 УК РФ.

Адвокат Кавуна Андрей Власов заявил о намерении обжаловать приговор, указывая на недостаточную оценку действий управляющей компании и проверяющих органов в процессе расследования.

Ранее стало известно, что в Пятигорске погибла женщина в результате взрыва газа в многоэтажке.