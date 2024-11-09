В Пятигорске погибла женщина в результате взрыва газа в многоэтажке

В Пятигорске произошло ЧП. Там в жилом доме произошел взрыв газа, из-за чего погибла женщина. Об этом сообщил Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края, в своем телеграм-канале.

Трагедия произошла в пятигорском жилом комплексе «Курортный», который находится на улице Тольятти.

«Предварительно, причиной стал хлопок газовоздушной смеси. По оперативной информации, есть один погибший», — указал в микроблоге глава региона.

Из-за взрыва погибла женщина, и еще одна числится пострадавшей. Сразу после взрыва вспыхнул пожар, и на своем пике он охватывал площадь в 60 кв. м. Возгорание уже потушено. В доме, где произошел взрыв, пострадало от огня и хлопка девять квартир.

Ранее сообщалось о пожаре в центре Москвы, который начался после взрыва газа. Инцидент случился в пятиэтажке на 3-й Тверской-Ямской улице. Объект был построен еще в 1917 году. Пламя охватило 4 и 5 этажи, а также чердак.