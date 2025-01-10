Суд США вынес вердикт в деле об обвинении Дональда Трампа в деле о подлоге финансовых документов. Он вынес решение освободить его без всяких условий. Об этом сообщил ТАСС.

Суд в Нью-Йорке принял решение освободить Трампа без каких-либо условий. Его обвиняли в том, что он совершил подлог финансовых документов в принадлежащей ему компании Trump Organization. Все подделанные документы касались выплаты денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. По мнению западных СМИ, такой приговор уникален, поскольку обычно осужденные по таким делам подвергаются каким-либо ограничениям.

За счет этого Трамп станет первым президентом США, который имеет уголовную судимость. Она не будет накладывать на него каких-либо ограничений. Конституция Соединенных Штатов ничего не говорит по этому поводу.

Ранее американская пресса сообщила, что команда Трампа продолжит поддерживать Украину после инаугурации президента. Она изменила свой подход к решению конфликта и стала считать, что США должны выглядеть сильными.