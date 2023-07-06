Суд закрыл процесс по делу журналистки Баязитовой о вымогательстве

«Сегодня на предварительном заседании суд назначил на 11 июля судебное заседание по существу, однако процесс пройдет в закрытом режиме по ходатайству потерпевшего», – сказала адвокат.

Баязитова была сотрудницей издания Life и вела экономический Telegram-канал «Адские бабки». Ее арестовали 10 августа 2022 году по делу о вымогательстве крупной суммы у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова.

Вместе с Баязитовой были арестованы другие администраторы канала – медиатехнолог Ольга Архарова и пиарщица Инна Чурилова. Они также обвиняются в вымогательстве 1,2 млн рублей у топ-менеджера банка (статья 163 УК РФ).

Сама Баязитова свою вину отрицала. Она предположила, что причиной ее преследования могла стать заметка. В ней она написала, что руководство «Промсвязьбанка» причастно к воровству денег, которые выделены на оборонную промышленность страны.

По версии следствия, Баязитова и Архарова требовали от том-менеджера банка деньги за так называемый «блок» – отсутствие негативной информации о персоне или предприятии.

Баязитова работала экономическим корреспондентом в разных СМИ, в том числе в «Известиях» и «Коммерсанте». В последнее время ее материалы выходили на портале Life.

Сейчас Баязитова и Архарова находятся в следственном изоляторе в Москве. В июне суд продлил их срок ареста еще на полгода.