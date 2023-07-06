Суд закрыл процесс по делу журналистки Баязитовой о вымогательстве
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Басманный суд Москвы закрыл процесс по делу журналистки Александры Баязитовой, сообщила РИА Новости адвокат Елена Федулова.
«Сегодня на предварительном заседании суд назначил на 11 июля судебное заседание по существу, однако процесс пройдет в закрытом режиме по ходатайству потерпевшего», – сказала адвокат.
Баязитова была сотрудницей издания Life и вела экономический Telegram-канал «Адские бабки». Ее арестовали 10 августа 2022 году по делу о вымогательстве крупной суммы у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова.
Вместе с Баязитовой были арестованы другие администраторы канала – медиатехнолог Ольга Архарова и пиарщица Инна Чурилова. Они также обвиняются в вымогательстве 1,2 млн рублей у топ-менеджера банка (статья 163 УК РФ).
Сама Баязитова свою вину отрицала. Она предположила, что причиной ее преследования могла стать заметка. В ней она написала, что руководство «Промсвязьбанка» причастно к воровству денег, которые выделены на оборонную промышленность страны.
По версии следствия, Баязитова и Архарова требовали от том-менеджера банка деньги за так называемый «блок» – отсутствие негативной информации о персоне или предприятии.
Баязитова работала экономическим корреспондентом в разных СМИ, в том числе в «Известиях» и «Коммерсанте». В последнее время ее материалы выходили на портале Life.
Сейчас Баязитова и Архарова находятся в следственном изоляторе в Москве. В июне суд продлил их срок ареста еще на полгода.