Суд заочно приговорил блогера Каца* к восьми годам колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии блогера Максима Каца* по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом в четверг, 24 августа, сообщили РИА Новости в суде.

«Кацу* назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима... с запретом администрировать ресурсы в интернете на срок 4 года», – сказал собеседник агентства.

В ходе прений прокурор требовал приговорить блогера к 10 годам колонии и запретить ему администрировать сайты в течение пяти лет.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Каца* стало видео, опубликованное 3 апреля 2022 года на его YouTube-канале. В нем он распространяет фейковую информацию о действиях ВС РФ в населенных пунктах Украины. Блогер заявлял, что российские военные намеренно уничтожают села и мирных жителей.

Кац* находится в международном розыске. Блогер заочно арестован. По словам адвоката, блогер не признает свою вину.

Статья 207.3 УК РФ предусматривает наказание за распространение под видом достоверной информации ложных данных о действиях российской армии или работе государственных органов РФ. Наказание за нарушение закона по этой стать предусматривает штраф в размере от 700 тысяч рублей до тюремного заключения на срок от трех лет.