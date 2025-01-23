Суд заочно приговорил украинскую журналистку Соколовскую к 7,5 года колонии

Суд в Москве вынес заочный приговор украинской журналистке Янине Соколовской, осудив ее на 7,5 года колонии. Об этом говорится в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Отмечается, что приговор стал итогом уголовного дела о распространении фейковой информации о действиях ВС РФ, по которому Соколовская была признана виновной в соответствии с пунктом «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Согласно приговору, журналистка также лишается права на протяжении четырех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Уголовное дело рассматривалось в общем порядке без присутствия Соколовской в суде.

Правоохранители отмечали, что Соколовская в марте 2022 года распространяла ложную информацию о действиях российских вооруженных сил в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее Соколовская сотрудничала с такими российскими изданиями, как «Известия» и «Коммерсантъ», однако оказалась в центре скандала после того, как в 2019 году ее попросили покинуть студию программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1» за обвинения в адрес российских спецслужб в причастности к трагическим событиям в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.

На Украине Соколовская также была частью скандала. Так, журналист украинского издания «Детектор медиа» Ярослав Зубченко охарактеризовал ее как «подставного гостя» на российских телевизионных шоу, назвав ее «лжецом». Он утверждал, что Соколовская, притворяясь специалистом по украинским делам и поддерживая антироссийские взгляды, предоставляет искаженную информацию о ситуации в стране, якобы защищая ее интересы.

Ранее сообщалось, что суд отказался смягчать наказание осужденному за экстремизм Игорю Стрелкову (Гиркину).