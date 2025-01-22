Суд отказался смягчать наказание Игорю Стрелкову

В Кировской области Кирово-Чепецкий районный суд отклонил прошение о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким наказанием для осужденного по экстремистской статье экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на его адвоката.

В январе 2024 года по решению Мосгорсуда Стрелкова приговорили к четырем годам общего режима и на три года запретили заниматься администрированием сайтов за то, что он посредством интернета призывал к осуществлению экстремистской деятельности. Некоторое время спустя Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал вынесенное решение законным. После осужденного перевезли в ИК №5, где наказание отбывают бывшие сотрудники силовых ведомств.

Мужчине предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете из-за двух появившихся постов в Telegram. Вину в содеянном он признавать отказался.

Ранее сообщалось о том, что Стрелков обрушился с критикой на руководство колонии, в которой находится. В частности, он обвинил сотрудников учреждения пенитенциарной системы в срыве своего досрочного выхода на свободу.