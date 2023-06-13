Суд запретил фото- и видеосъемку судебного заседания по делу Трамп

Суд в Майами запретил представителям СМИ проносить мобильные телефоны и другие электронные устройства на заседание, на котором экс-президенту США Дональду Трампу должны предъявить обвинение в незаконном хранении секретных материалов, сообщает телеканал NBC News.

По словам федерального судьи Джонатана Гудмана, такие меры принимаются для обеспечения безопасности. При этом он отметил, что ограничения затронут только первое заседание. Поскольку следующие слушания будет вести окружная судья Эйлин Кэннон, то ей и придется выносить решения по этому вопросу.

Гудман пообещал журналистам оперативно представить расшифровку стенограммы заседания.

Прокуратура предъявила Трампу обвинение по 37 пунктам по факту незаконного хранения секретных документов в его личной резиденции во Флориде.

Трамп и представители Республиканской партии считают процесс политическим. По их мнению, за ним стоит желание убрать экс-президента из новой выборной кампании.