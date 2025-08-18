Судьба Украины решится в ближайшие дни: Трамп анонсировал перелом в переговорах

Американский президент Дональд Трамп сделал важное заявление относительно перспектив мирного урегулирования на Украине. По его словам, ситуация должна проясниться в течение ближайших семи-четырнадцати дней. Это заявление прозвучало на фоне предложения французского коллеги Эммануэля Макрона о проведении четырехсторонних переговоров с участием ключевых европейских игроков.

Особый интерес вызывает решение Трампа организовать дополнительное обсуждение украинского вопроса в Овальном кабинете Белого дома. Эта встреча не значилась в первоначальном графике переговоров с лидерами ЕС, что свидетельствует о повышенном внимании к проблеме.

Политические аналитики отмечают, что столь сжатые сроки, озвученные Трампом, могут указывать либо на наличие конкретных договоренностей, либо на попытку создать эффект приближающегося прорыва. Предложение Макрона о расширенном формате переговоров, в свою очередь, выглядит как стремление Европы сохранить влияние в процессе урегулирования.

Сейчас главный вопрос заключается в том, удастся ли сторонам в указанные сроки найти компромисс, который устроит всех участников конфликта.

