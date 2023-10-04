Судебные долги сына Байдена превысили $10 миллионов

Судебные долги сына американского президента Джо Байдена за последние 5 лет превысили сумму в $10 миллионов. Об этом сообщил местный телевизионный канал CNN .

Как сообщили СМИ, эта сумма сложилась из федерального расследования, брачного развода Байдена-младшего и алиментов вместе с компенсацией за иски его оппонентов. Журналисты подчеркнули, что союзники Хантера при этом надеялись на то, что к сегодняшнему дню помощь в сборе этих денег поступит от сторонников его отца.

Более того, сообщается, что сын американского президента может увеличить сумму своих долгов в ближайшее время, так как его ждут федеральные обвинения и возможное судебное разбирательство.

Хантеру Байдену были выдвинуты обвинения по 3 пунктам, среди которых хранение оружия и употребление наркотических веществ. Как гласят судебные документы, Байдену-младшему грозит до 25 лет тюрьмы вместе со штрафом в размере $750 тысяч.