«Я, Скотт Риттер и полковник Макгрегор уже давно говорим, что у Украины нет шансов победить Россию. Оружие, переданное НАТО Украине, очень старое, у русских три линии обороны, к котором ВСУ не могут подступиться», – сказал Наполитано.

Со ссылкой на свои источники он рассказал, что сведения, собранные разведкой, тщательно фильтруются в ЦРУ.

После такой обработки до правительства США доходит только та информация, которую оно хотело бы слышать. Поэтому американские власти до сих пор считают, что военный успех на Украине все еще возможен.