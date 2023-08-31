Судья Наполитано: от Байдена скрывают правду о провале наступления ВСУ

Политика

Фото: [Викимедиа]

Сотрудники высшего звена ЦРУ скрывают правду о провале украинского наступления от Белого дома, заявил бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано в эфире американского шоу The Jimmy Dore Show.

«Я, Скотт Риттер и полковник Макгрегор уже давно говорим, что у Украины нет шансов победить Россию. Оружие, переданное НАТО Украине, очень старое, у русских три линии обороны, к котором ВСУ не могут подступиться», – сказал Наполитано.

Со ссылкой на свои источники он рассказал, что сведения, собранные разведкой, тщательно фильтруются в ЦРУ.

После такой обработки до правительства США доходит только та информация, которую оно хотело бы слышать. Поэтому американские власти до сих пор считают, что военный успех на Украине все еще возможен.

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