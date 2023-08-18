Судно, покинувшее украинский порт и прошедшее через Босфор, не перевозит зерно

Судно, покинувшее украинский порт и прошедшее через Босфор в четверг, 18 августа, не перевозило сельскохозяйственную продукцию.

Об этом 18 августа сообщил телеканал A Haber со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны Турции.

Это судно стало первым, вошедшим в Босфорский пролив, после прекращения действия черноморской инициативы. По информации A Haber, оно перевозило контейнеры.

Как отметил турецкий телеканал TV100, судно носит название Joseph Schulte. Оно вышло из порта в Одессе и встанет на якорь в порту Амбарлы у Стамбула.

В среду, 16 августа, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что на судне находится 30 тысяч тонне зерна. В одесскому порту оно было с начала специальной военной операции РФ.

Россия официально объявила о выходе из зерновой сделки 17 июля. Впервые она была заключена 22 июля 2022 года между Москвой, Киевом и Анкарой. Ее главная цель заключалась в беспрепятственной доставке из украинских портов зерновой продукции. Для этого Россия открыла черноморские коридоры.

По словам президента РФ Владимира Путина, черноморская инициатива была неэффективной для российской стороны. По мнению главы государства, условия России не выполнялись, а Украина пользовалась коридорами для атаки по кораблям Черноморского флота.

После выхода из черноморской инициативы, Министерство обороны РФ предупредило о том, что любое судно, следовавшее в украинские порты, будет рассматриваться как судно с военным грузом.