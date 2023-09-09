Сунак остался доволен жесткими формулировками в декларации G20

Премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил о том, что доволен «жесткими» формулировками, использованными в декларации о конфликте на Украине, принятой во время саммита государств G20. Об этом сообщило британское издание inews .

Как заявил премьер королевства, под верховенством индийского премьера Нарендры Моди, на прошедшей встрече было принято коммюнике, использующее «очень жесткий язык», указывающий на влияние подобных конфликтов на цены в сфере продовольствий. Он также подчеркнул, что в документе, российское правительство призывают вернуться к зерновой сделке.

Накануне российская шерпа в G20 Светлана Лукаш заявила, что встреча в индийской столице стала одним из сложнейших саммитов в истории союза государств.