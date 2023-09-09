Сунак остался доволен жесткими формулировками в декларации G20
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Премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил о том, что доволен «жесткими» формулировками, использованными в декларации о конфликте на Украине, принятой во время саммита государств G20. Об этом сообщило британское издание inews.
Как заявил премьер королевства, под верховенством индийского премьера Нарендры Моди, на прошедшей встрече было принято коммюнике, использующее «очень жесткий язык», указывающий на влияние подобных конфликтов на цены в сфере продовольствий. Он также подчеркнул, что в документе, российское правительство призывают вернуться к зерновой сделке.
Накануне российская шерпа в G20 Светлана Лукаш заявила, что встреча в индийской столице стала одним из сложнейших саммитов в истории союза государств.