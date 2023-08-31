Сунак принял отставку министра обороны Великобритании
Фото: [Бен Уоллес/Викимедиа]
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак удовлетворил просьбу Бена Уоллеса об отставке с поста министра обороны.
Еще в июле Уоллес подтвердил свое намерение уйти из политики и заняться частной жизнью.
По данным Sky News, новым главой оборонного ведомства может стать министр энергетической безопасности Грант Шаппс.
У Шаппса уже есть короткий опыт работы в силовом ведомстве. В правительстве Лиз Трасс он несколько дней возглавлял МВД. Шаппс, будучи министром энергетики, неоднократно обвинял Россию в росте цен на энергоносители в Великобритании.