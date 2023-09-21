«Существует усталость»: какая страна следующей прекратит поддержку Украины

Польша, ставшая одной из стран, которые наиболее активно поддерживали Киев оружием и деньгами, внезапно заявила о прекращении поставок. Конечно, это произошло на фоне взаимных обвинений и оскорблений украинских и польских политиков, но не исключено, что случившееся запустит цепочку отказов от помощи Украине.

Политолог Денис Денисов рассказал, какие из стран следующими прекратят тратить средства на поддержку украинского нацизма. Но, по его мнению, произойдет это не быстро и не с большой вероятностью.

«Еще рано говорить, что это устойчивая тенденция. Дело в том, что Польша сейчас находится в электоральном цикле, и политики волей-неволей вынуждены принимать зачастую достаточно странные в публичной плоскости решения, но которые отвечают чаяниям их избирателей. А, как мы понимаем, в настоящий момент действительно существует усталость от Украины в целом и от ее поддержки. Поэтому то, что было заявлено, это вполне логично, особенно для внутреннего потребителя, ведь там идет предвыборная кампания», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Один из вероятнейших вариантов в перспективе, считает эксперт, это Словакия, в которой также идут выборы. Роберт Фицо, который претендует на должность премьер-министра, уже официально заявил, что если он придет к власти, то будет делать все, чтобы прекратить как финансовую, так и военную поддержку Украины.

Кроме того, политолог предложил взять во внимание социологические опросы, которые проходили недавно в Европе. В частности, социологическое исследование «Евробарометр» в начале сентября насчитало целых семь стран в ЕС, в которых более 50% населения выступают против военной поддержки Украины.

«Это значит, что любые электоральные изменения в данных государствах, вероятнее всего, тоже будут попадать в этот контекст. То есть, получается, что потенциально к власти будут приходить политические силы, которые, ориентируясь на свое население, начнут сворачивать поддержку Украины. Среди таких государств Болгария, Греция, Кипр, Венгрия и другие», — сообщил Денисов.

Ранее мы сообщали, что Запад прекратит поддержку Украины уже весной.