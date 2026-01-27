Суверенитет как константа: Лукашенко назвал Китай бессрочной опорой Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о незыблемости суверенитета страны и ее долгосрочном стратегическом партнерстве с Китаем. По его словам, сотрудничество с Пекином будет продолжаться ровно столько, сколько будет существовать независимая белорусская государственность.

Как передает Telegram-канал «Пул Первого», Лукашенко выразил уверенность, что Белоруссия останется независимым и суверенным государством. Он подчеркнул, что для Минска Китай остается важной опорой в условиях глобальных геополитических изменений,и вопрос о пересмотре отношений с Пекином не стоит на повестке дня.

Это заявление подтверждает курс на укрепление стратегических связей между двумя странами, которые Лукашенко рассматривает как постоянный и неизменный элемент внешней политики Белоруссии вне зависимости от изменений в международной обстановке.