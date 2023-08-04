Свергнутый президент Нигера Базум попросил США вернуть ему прежнюю власть

Отстраненный военными от управления страной Мохамед Базум в статье американской газеты The Washington Post заявил, что в стране нарушен конституционный порядок, который требует скорейшего восстановления.

Но нынешней власти не обойтись без помощи всего мирового сообщества, отметил низложенный президент Нигера. Политик попросил США и остальные страны Запада вернуть ему прежнюю власть в стране.

«В час нужды я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить конституционный порядок», — написал Мохамед Базум.

Он подчеркнул, что помощь США и остального прогрессивного мира единственная возможность спасти Нигер от бездны терроризма и политического хаоса.

26 июля президентская гвардия сместила с поста главы Нигера президента страны Мохамеда Базума. Позже на строну гвардии встали военные, после чего было объявлено приостановке действия конституции и временном закрытии границы.