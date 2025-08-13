«Сверху вниз»: командование ВСУ перешло на другую модель управления войсками
Украинские войска сменили тактику управления в ходе СВО
Фото: [pxhere.com]
За годы боевых действий Вооруженные силы Украины перестроили систему командования, отойдя от децентрализованного управления. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на зарубежный источник.
Система командования в ВСУ претерпела значительные изменения. Согласно данным западных СМИ, украинская армия постепенно отошла от децентрализованного управления. По мнению аналитиков, новый подход «уходит корнями в советскую эпоху».
В публикации отмечается, что подобная модель вызывает недовольство среди военнослужащих. По их словам, это приводит к высоким потерям.
