За годы боевых действий Вооруженные силы Украины перестроили систему командования, отойдя от децентрализованного управления. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на зарубежный источник.

Система командования в ВСУ претерпела значительные изменения. Согласно данным западных СМИ, украинская армия постепенно отошла от децентрализованного управления. По мнению аналитиков, новый подход «уходит корнями в советскую эпоху».

В публикации отмечается, что подобная модель вызывает недовольство среди военнослужащих. По их словам, это приводит к высоким потерям.

