Председатель комиссии российской Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов напомнил Североатлантическому альянсу об уроках Северной войны и призвал украинского лидера Владимира Зеленского готовиться к участи гетмана-предателя Ивана Мазепы. Соответствующее заявление сделал Рогов в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Он указал на то, что в данный момент можно наблюдать, как история Северной войны повторяется. Рогов объяснил, что НАТО в этой ситуации играет роль шведской армии, пытаясь поразить Россию, а современным аналогом Мазепы является Зеленский. Рогов подчеркнул, что РФ же так же как и 300 лет назад сражается за возвращение своих исконных земель и безопасность в Черном море.

Собеседник агентства призвал НАТО вынести уроки из Северной войны, пока альянс не постигла участь Швеции. В то же время, украинскому президенту Зеленскому пора свыкаться с ролью предателя Мазепы, добавил он.

Рогов также указал, что после той войны Швеция навсегда утратила статус сверхдержавы, и сейчас история повторяется с НАТО, во главе которой стоят Соединенные Штаты. Данный риск актуален и для Америки, пытающейся нанести поражение РФ, считает он.

Ранее политолог Смолин выразил мнение, что Киев практически ничего не получит от обещанной НАТО помощи.